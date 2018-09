Donald Trump sa pozitívne vyjadril o vzťahu s Kim Čong-unom

Minulý rok Donald Trump Severnej Kórei odkázal, že ju čaká oheň a hnev, aké tento svet ešte nevidel - ak neprestane s testovaním jadrových rakiet.

Wheeling 30. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v sobotu pozitívne vyjadril ohľadom vzťahu so severokórejským lídrom Kim Čong-unom, informovala agentúra AP. Podľa agentúry Trump vyhlásil, že v minulosti medzi nimi prebehla ostrá výmena názorov; teraz sa však majú radi.



"Napísal mi naozaj krásne listy a máme sa radi," povedal Trump na zhromaždení v štáte Západná Virgínia, ktorý navštívil v rámci kampane pred novembrovými voľbami do amerického Kongresu.



Vyjadrenie by sa podľa jeho slov dalo považovať za neprezidentské a príliš pozitívne na adresu Severnej Kórey. Prezident však ohľadom prípadnej kritiky vtipkoval a napodobňoval hlas televízneho hlásateľa. Poznamenal, že Kim má záujem o ďalšie osobné stretnutie. Trump júnové rozhovory medzi oboma lídrami v Singapure vychválil ako významný krok smerom k denuklearizácii Severnej Kórey.



Rokovania o odzbrojovaní však medzitým zastagnovali. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho v sobotu na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku povedal, že jeho krajina zo strany USA nevidí dostatočnú odozvu na svoje prvé kroky smerom k odzbrojeniu. Namiesto toho, podľa jeho slov, Spojené štáty pokračujú v sankciách s cieľom vytvárať tlak.



Trumpova reč na sobotňajšom zhromaždení v Južnej Virgínii bola oveľa optimistickejšia. "So Severnou Kóreou vychádzame skvele," povedal. "Chystali sme sa ísť do vojny, čo by spôsobilo smrť miliónom ľudí. Dnes máme takéto skvelé vzťahy."



Minulý rok Donald Trump Severnej Kórei odkázal, že ju čaká oheň a hnev, aké tento svet ešte nevidel - ak neprestane s testovaním jadrových rakiet. Krajine dokonca hrozil vyhlásením vojny a zaradil ju na americký zoznam štátnych podporovateľov terorizmu.