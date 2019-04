Donald Trump zopakoval hrozbu o uzavretí hranice USA s Mexikom

Agenti americkej pohraničnej stráže minulý týždeň zadržali už vyše 12.000 migrantov a nemajú ich už kam umiestňovať.

Washington 3. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok znova pohrozil, že uzavrie hranice medzi USA a Mexikom, informovala agentúra DPA. Prezident však zároveň uviedol, že vidí náznaky zlepšenia v postupe Mexika pri spomaľovaní migračných tokov smerujúcich k Spojeným Štátom.



Trump pripustil, že uzavretie hraníc by malo negatívne hospodárske následky, no podľa jeho slov je bezpečnosť dôležitejšia.



"Dovoľte mi, aby som vám prezradil tajomstvo: bezpečnosť je pre mňa dôležitejšia ako obchod," povedal Trump v utorok v Bielom dome. "Budeme mať pevné hranice alebo uzavreté hranice," dodal prezident. Dátum uzavretia hraníc však neuviedol.



Trump nasmeroval časť svojho hnevu na americký Kongres a povedal, že zákonodarcovia musia schváliť novú legislatívu ohľadom migrácie. Prezident zároveň naliehal na zastavenie radu opatrení, zastavil opatrení, ktoré zjednodušujú nové príchody migrantov.



Prezident a hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová podľa ich slov zaznamenali náznaky toho, že Mexiko migrantom zabraňuje cestovať smerom k hraniciam USA a ľudí z krajín Strednej Ameriky zastavuje na hraniciach na juhu krajiny.



Trump už v piatok minulý týždeň na Twitteri pohrozil, že uzavrie hranice USA s Mexikom. Mexiko by podľa neho mohlo prúd nelegálnych migrantov smerujúcich do Spojených štátov ľahko zastaviť, ale namiesto toho mexickí predstavitelia len "rozprávajú" a pripravujú tak USA o veľké množstvo peňazí.



Sandersová v utorok hrozbu prezidenta Trumpa zmiernila. Podľa jej slov sa Trumpova administratíva "pozerá na všetky možnosti", čo sa týka uzavretia hranice a súvisiacich dôsledkov.



Trump pohrozil uzavretím južnej hranice USA už niekoľkokrát.



Agenti americkej pohraničnej stráže minulý týždeň zadržali už vyše 12.000 migrantov a nemajú ich už kam umiestňovať. Najhoršia situácia je v texaskom meste El Paso.