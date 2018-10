Vodičov nákladných áut čakajú v Maďarsku obmedzenia

Prvý zákaz premávky na pozemných komunikáciách pre nákladnú dopravu nad sedem ton začne v Maďarsku platiť v sobotu (20.10.) o 22. hodine a potrvá do nedele (21.10.) do 22. hodiny.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Vodiči nákladných áut s váhou nad sedem ton musia v najbližších dňoch počítať s dopravnými obmedzeniami v Maďarsku. Upozorňuje ich na to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.



Prvý zákaz premávky na pozemných komunikáciách pre nákladnú dopravu nad sedem ton začne v Maďarsku platiť v sobotu (20.10.) o 22. hodine a potrvá do nedele (21.10.) do 22. hodiny. Druhý zákaz začína v pondelok (22.10.) o 22. hodine a rovnako potrvá 24 hodín.



Z uvedeného dôvodu žiada polícia vodičov nákladných vozidiel, ktorí budú v uvedenom období smerovať do Maďarska cez hlavné mesto, aby zostali stáť na odstavných plochách a parkoviskách a v ceste pokračovali až keď bude možný plynulý prejazd cez hranice. "Napomôžete tak tomu, aby nedošlo k paralyzácii dopravy v hlavnom meste," uviedla Lucia Mihalíková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.