Dopravu v oblasti Ile-de-France paralyzovalo intenzívne sneženie

Mnohí z nich mali problém dostať sa do práce alebo dopraviť svoje deti do školy.

Paríž 7. februára (TASR) - Výdatné sneženie od utorka večera paralyzuje dopravu na mnohých miestach v metropolitnej oblasti Paríža, kde žije okolo 12 miliónov ľudí. Mnohí z nich mali problém dostať sa do práce alebo dopraviť svoje deti do školy. Uviedol to v stredu spravodajský web France Info.



Podľa služby Météo-France v Paríži od utorka večera napadlo 12 centimetrov snehu a v niektorých oblastiach Ile-de-France až 20 centimetrov. Druhý stupeň varovania pred snežením, mrazom a poľadovicou vyhlásili v stredu v celkovo 25 departementoch Francúzska.



Železničná spoločnosť SNCF v stredu upozornila cestujúcich na veľké meškanie svojich vlakov a vyzvala ich, aby sa na cestu vydávali len v nutných prípadoch. V Paríži a okolí sú problémy aj v prímestskej doprave, v sieti vlakov RER, ako aj na električkových tratiach. Autobusová doprava tiež kolabuje.



Letecká doprava na parížskych letiskách zatiaľ funguje v obvyklom režime, len s malými meškaniami.



Veľké problémy v parížskej oblasti sú v cestnej doprave, kde je nedostatok snežných pluhov. Okrem toho mnohí vodiči jazdia autami s letnými pneumatikami.



V noci na stredu sa na cestách v okolí Paríža vytvorili kolóny v celkovej dĺžke okolo 700 kilometrov. Kvôli snehu na cestách počas noci uviazli posádky stoviek áut. Úrady v regióne otvorili niekoľko centier, aby prichýlili ľudí v núdzi. Spoločnosť SNCF musela v noci na stredu v Paríži poskytnúť ubytovanie približne 700 svojim klientom, ktorých vlaky kvôli sneženiu nevypravili.



Ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení zo stredy rána vyzvalo motoristov z Ile-De-France, aby sa vlastným autom na cesty vydávali len v nevyhnutných prípadoch. Situáciu na cestách v oblasti Ile-de-France označilo za "veľmi komplikovanú" a "výnimočnú".



Francúzske médiá uvádzajú, že toľko snehu v oblasti nenapadlo od roku 1987.



Pre husté sneženie je už druhý deň zavretá Eiffelova veža



Jeden zo symbolov Paríža a Francúzska - Eiffelova veža - je v dôsledku silného sneženia už druhý deň uzavretý pre verejnosť. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia BFMTV.



Správca tejto pamätihodnosti v utorok ráno rozhodol, že na Eiffelovu vežu bude púšťať len tých návštevníkov, ktorí majú rezervácie do reštaurácií na plošinách veže. Aj toto opatrenie platilo len dve hodiny, potom ho pre veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky tiež zrušili a vežu uzavreli pre verejnosť úplne.



V metropolitnej oblasti Paríža platí v stredu druhý - oranžový - stupeň varovania pred nepriaznivým počasím. V Paríži a okolí - tzv. Ile-de-France - od utorka podvečera husto sneží. Výška snehu dosahuje od 7 do 15-20 centimetrov. Teplota vzduchu kolíše od mínus dvoch do nula stupňov Celzia.



Predpokladá sa, že snežiť bude do stredy popoludnia, pričom intenzita zrážok sa má postupne znižovať. Nepriaznivé počasie v oblasti Ile-de-France od utorka večera spôsobuje veľmi vážne problémy v cestnej i železničnej doprave.