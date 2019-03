Tvrdý brexit by bol pre Rakúsko z dlhodobého hľadiska horší

Šéf ekonomického ústavu Wifo Christoph Badelt v piatok pri predstavovaní spoločnej prognózy oboch ústavov povedal, že brexit spomalí rakúsku konjunktúru maximálne o 0,1 až 0,2 %.

Viedeň 31. marca (TASR) - Šéf rakúskeho ekonomického ústavu IHS (Institut für Höhere Studien) Martin Kocher vidí organizovaný odchod Veľkej Británie z EÚ ako najpravdepodobnejší. Napriek chaotickému vývoju je pravdepodobnosť vystúpenia Spojeného kráľovstva v poslednom týždni menej pravdepodobná. Uviedol to v sobotu (30. 3.) v Rádiožurnáli rakúskeho rozhlasu. Tvrdý brexit by bol zlý a na dlhý čas by poškodil rakúsku ekonomiku.



Kocher dodal, že krátkodobý vplyv tvrdého brexitu na rakúsku ekonomiku by bol malý. „Z dlhodobého hľadiska by sa v dôsledku nepriaznivého vplyvu na konjunktúru prejavili negatíva,“ dodal.



IHS v piatok (29. 3.) pre domáce hospodárstvo znížil prírastok hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku z 1,7 na 1,5 %.



Šéf ekonomického ústavu Wifo Christoph Badelt v piatok pri predstavovaní spoločnej prognózy oboch ústavov povedal, že brexit spomalí rakúsku konjunktúru maximálne o 0,1 až 0,2 %. „V našej prognóze predpokladáme, že brexit bude hladký, tvrdý brexit na tom veľa nezmení,“ povedal Badelt.