Dostál: Poľsko zrejme rozhodnutie európskeho súdu nebude rešpektovať

Brno/Varšava 24. septembra (TASR) – Z Poľska zaznievajú signály, že očakávané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ (ECJ) nebude krajina rešpektovať, čo je, samozrejme, veľký problém. V rozhovore pre TASR to v pondelok povedal riaditeľ českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Vít Dostál, ktorý je odborníkom na poľskú zahraničnú a vnútornú politiku. Reagoval tak na pondelkové rozhodnutie Bruselu zažalovať Poľsko na ECJ.



Brusel podanie žaloby zdôvodnil porušením práva EÚ oslabovaním nezávislosti súdov, obzvlášť pokiaľ ide o zásadu neodvolateľnosti sudcov. V prípade, že ECJ tento záver potvrdí, bude musieť Poľsko príslušný zákon upraviť pod hrozbou vysokých pokút za nedodržiavanie sekundárneho práva.



Dostál varoval, že prípadné nerešpektovanie príslušného verdiktu zo strany Poľska by malo negatívne dôsledky na celú Európsku úniu. "V momente, keby takto postupovali členské štáty a vylobovali si, čo budú a nebudú dodržiavať v rámci právneho rámca EÚ, šlo by o kolaps systému, na ktorom je v dnešnej dobe EÚ postavená," dodal.



Analytik zároveň upozornil na fakt, že okrem uvedenej žaloby prebieha voči krajine taktiež konanie v súvislosti s článkom 7 Lisabonskej zmluvy. Európska komisia už vlani, 20. decembra oznámila, že je pripravená navrhnúť, aby sa voči Poľsku začalo konanie podľa článku 7, dôsledkom ktorého môže byť až odňatie hlasovacích práv.



Nezhody medzi Poľskom a Európskou úniou v otázke justičnej reformy pretrvávajú už od roku 2015, kedy nastúpila k moci súčasná vláda konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Okrem iného znižuje dôchodkový vek sudcov zo 70 na 65 rokov. V jej dôsledku bude zo 120 miest na najvyššom súde viac než tretina obsadená novými ľuďmi. Vláda odôvodňuje zmenu pomerov na súdoch snahou zvýšiť efektívnosť súdnictva a zbaviť ho sudcov z komunistickej éry.