Dôvera v prezidenta Miloša Zemana poklesla, vyplýva z prieskumu

Nedôveru prezidentovi Zemanovi vyslovila polovica opýtaných. Častejšie prezidentovi dôverujú ľudia vo veku od 60 rokov vyššie, dôchodcovia či ľudia so stredným vzdelaním bez maturity.

Praha 6. novembra (TASR) - Dôvera v českého prezidenta Miloša Zemana poklesla v októbri na 47 percent oproti 51 percentám zo septembra. Podľa prieskumu CVVM sa najvyššej dôvere tradične tešia členovia obecných zastupiteľstiev a starostovia, ktorým verí 58, respektíve 57 percent ľudí. Informoval o tom v utorok český spravodajský server Novinky.cz.



Za prezidentom nasledujú krajské zastupiteľstvá s dôverou 46 percent. Hajtmanom verí 42 percent opýtaných, vláde 41 percent. Nad hranicu 30 percent sa v októbri dostali obe komory parlamentu. Dôveru Senátu deklarovalo 32 percent ľudí, Snemovni 31 percent.



Nedôveru prezidentovi Zemanovi vyslovila polovica opýtaných. "Častejšie prezidentovi dôverujú či menej nedôverujú ľudia vo veku od 60 rokov vyššie, dôchodcovia, ľudia so stredným vzdelaním bez maturity alebo vyučení, obyvatelia Moravy a najmä Zlínskeho kraja, tí, ktorí sa politicky radia jednoznačne k ľavici alebo do ľavého stredu, voliči ANO, ČSSD, KSČM či SPD," konštatovala agentúra CVVM.



Ide o najhorší výsledok prezidenta od vlaňajšieho mája, keď sa jeho dôvera prepadla na 41 percent.



S politickou situáciou bolo v októbri spokojných 21 percent ľudí, 35 percent nemalo jasný názor a nespokojnosť deklarovalo 40 percent ľudí, čo je najmenej od januára 2017.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 13. do 26. októbra, sa zapojilo 1023 respondentov, dodávajú Novinky.cz.