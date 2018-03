Downov syndróm: Pomôcť môže súvis s Alzheimerom, autizmom a rakovinou

Výskum Downovho syndrómu sa dostáva do kľúčového štádia, keď jeho súvis s ďalšími ochoreniami navyše dáva nádej aj iným pacientom.

Brusel 21. marca (OTS) - Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu to uviedol europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH), ktorý v Bruseli k téme inicioval odbornú konferenciu.



Pod záštitou predsedu Európskeho parlamentu (EP) A. Tajaniho, za účasti komisára pre zdravie V. Andriukaitisa a poslancov rôznych politických skupín experti poukazujú na súvis ochorenia s Alzheimerom, autizmom a rakovinou a žiadajú dôsledný výskum.



„V Európe žije 500-tisíc ľudí s Downovým syndrómom. Nedávne výsledky výskumu o vzťahu tohto a ďalších závažných ochorení dávajú nádej, ktorej treba ísť v ústrety,“ uviedol Mikolášik. Podľa nich napríklad krížový výskum umožňuje objaviť nové terapeutiká na prevenciu alebo oddialenie Alzheimerovej choroby u ľudí s Downovým syndrómom, pričom to môže viesť aj k liečbe tejto choroby u celej populácie. Úlohou je napríklad zistiť aj to, ktorý gén na chromozóme 21 zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia s Downovým syndrómom budú mať leukémiu, či prečo je naopak oveľa menej pravdepodobné, že ich postihne rakovina prsníka.



„Sme svedkami toho, ako výskum Downovho syndrómu môže v budúcnosti pomôcť liečiť iné ochorenia a naopak. Tieto úžasné správy len potvrdzujú, že dnešný pokrok vedy a výskumu naďalej stojí na strane tých, čo veria v plnohodnotný život ľudí s touto diagnózou,“ podčiarkol Mikolášik, ktorý je povolaním lekár a v EP je predsedom frakčnej skupiny EĽS pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť. Konferenciu na pôde EP doprevádza aktivita s názvom „Čo keby sa začlenenie stalo projektom spoločnosti?“ Mladí ľudia s Downovým syndrómom, ktorí prešli školením v oblasti reštauračných služieb, sa pripoja k čašníkom pracujúcim v priestoroch EP a spoločne budú zabezpečovať službu v kaviarni.



Mikolášik víta, že podujatia sa konajú práve v tzv. Týždni za život, ktorý v EP spoluporiada. Tohtoročné podujatie sa venuje téme zodpovednosti v dobe robotov s dôrazom na etické aspekty stále dokonalejšieho vývoja umelej inteligencie, ktoré sa vynárajú v prepojení s reálnym životom človeka. „Len rešpekt k daru života človeka v každej jeho fáze, každom stave a za každých okolností prinesie ľudstvu úspech. To sa ako leitmotív nesie udalosťami tohto týždňa i celého roka,“ uzavrel Mikolášik.



Symbolický dátum 21. marec, ktorý od roku 2006 patrí Svetovému dňu Downovho syndrómu, bol odvodený od odborného označenia choroby – trizómia 21. Pri tejto diagnóze totiž ide o trizómiu 21. chromozómu.





