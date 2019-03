Dozorcovia v reakcií na útok väzňa zablokovali vstup do 18 väzníc

Utorkový incident sa odohral vo väznici s vysokým stupňom stráženia, ktorá sa nachádza v obci Condé-sur-Sarthe na severozápade Francúzska.

Paríž 6. marca (TASR) - Dozorcovia v stredu zablokovali vchody do 18 francúzskych väzníc v reakcii na utorkový útok, pri ktorom zradikalizovaný väzeň zranil nožom ich dvoch kolegov. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušníci väzenskej stráže v stredu ráno zablokovali vstup do 18 väzníc; neskôr sa ich počet znížil na desať.



Odborová organizácia CGT vo vyhlásení oznámila, že počet útokov na dozorcov narastá a začínajú byť neúnosné. Väzenská populácia sa podľa CGT stáva "pomstychtivou, agresívnou a násilníckou".



Utorkový incident sa odohral vo väznici s vysokým stupňom stráženia, ktorá sa nachádza v obci Condé-sur-Sarthe na severozápade Francúzska. Michael Chiolo (27), ktorého úrady považujú za zradikalizovaného islamistu, zaútočil keramickým nožom na dozorcov za pokriku "Alláhu akbar" a potom sa zamkol v rodinnej jednotke aj so svojou manželkou, ktorá ho prišla navštíviť.



Väzňa zneškodnila špeciálna policajná jednotka, ktorá pri zásahu oboch postrelila. Chiolova žena neskôr zraneniam podľahla, napísal denník Le Monde, na ktorý sa AP odvoláva.