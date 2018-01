Vyjednávači CDU/CSU a SPD súhlasia so závermi sondážnych rokovaní

V noci na piatok sa na ňom dohodlli špičky všetkých troch zúčastnených strán.

Berlín 12. januára (TASR) - Vyjednávači konzervatívnych strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov jednohlasne súhlasili so záverečným dokumentom sondážnych rokovaní, na ktorom sa v noci na piatok dohodli špičky všetkých troch zúčastnených strán. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia rokovaní.



Kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angela Merkelová, šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer a líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Martin Schulz chcú podľa DPA svojim straníckym grémiám oficiálne odporučiť začatie koaličných rokovaní.



Vedúci predstavitelia CDU/CSU a SPD podľa dokumentu dospeli k dohode o návrate k paritnému financovaniu zákonného zdravotného poistenia, to znamená, že príspevky budú odvádzať rovnakým dielom zamestnávatelia i zamestnanci.



Potenciálne koaličné strany neplánujú ani zvyšovanie daní. Sociálni demokrati nepresadili požiadavku na zvýšenie hornej daňovej sadzby.



Spájanie rodín utečencov s obmedzenou ochranou bude možné "len z humanitárnych dôvodov" a obmedzené na maximálne 1000 prípadov mesačne.



Počet utečencov, ktorých za rok prijme Nemecko, má byť stanovený na 180.000-220 000 osôb.



Solidárna daň (Solidaritätszuschlag) sa do roku 2021 postupne zníži o desať miliárd eur.