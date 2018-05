Dragnea: Nezostaneme nečinní, ak sa našu vládu pokúsia odstaviť

Zároveň varoval, že PSD využije všetky zákonné prostriedky v záujme toho, aby bola rešpektovaná vôľa ľudu vyjadrená vo voľbách.

Bukurešť 21. mája (TASR) - Rumunská Sociálnodemokratická strana (PSD) sa nechystá na odvolanie hlavy štátu, avšak nezostane nečinná, ak sa jej vládu protiprávnym spôsobom pokúsia odstaviť. Po rokovaní vedenia vládnej strany to v pondelok vyhlásil v Bukurešti jej predseda Liviu Dragnea.



Zároveň varoval, že PSD využije všetky zákonné prostriedky v záujme toho, aby bola rešpektovaná vôľa ľudu vyjadrená vo voľbách z decembra 2016.



Išlo o reakciu na štvrtkové trestné oznámenie lídra opozičnej Národnej liberálnej strany (PNL) Ludovica Orbana, ktorý tak premiérku Vioricu Dancilovú, ako aj lídra PSD Livia Dragneu obvinil zo zásadného porušenia ústavy a platnej legislatívy.



Orban viní predsedníčku rumunskej vlády z velezrady a prekročenia právomocí, pretože rozhodujúce kompetencie v zahraničnopolitickej oblasti patria podľa jeho názoru v duchu súčasnej legislatívy prezidentovi, a nie vláde. Dancilová sa mala navyše dopustiť zverejnenia úradného tajomstva a uvedenia nesprávnych údajov, keď v televíznych vyjadreniach hovorila o vládnom memorande týkajúcom sa možného presťahovania zastupiteľského úradu v Izraeli, aj keď to rezort diplomacie vníma ako tajný materiál.



Orban podal pre zverejnenie úradného tajomstva trestné oznámenie aj na Dragneu, ktorý ako predseda vládnej strany informoval ako prvý o obsahu utajeného memoranda. Pre korupčné kauzy trestne stíhaný líder PSD to však už v prvej reakcii označil za nezmysel.



Mnohí poprední predstavitelia PSD, ako aj viaceré organizácie strany v uplynulých dňoch ostro zaútočili na prezidenta krajiny Klausa Iohannisa, ktorého považujú za ideového autora uvedeného trestného oznámenia. Podozrievajú ho, že chce zneužiť orgány prokuratúry na odstránenie politických súperov, podobne ako to podľa ich názoru už raz učinil v prípade niekdajšieho premiéra Victora Pontu.



Dragnea v pondelok potvrdil, že v kruhoch PSD sa hovorilo aj o organizácii veľkého mítingu na podporu Dancilovej vlády, avšak zatiaľ sa o tom nerozhodlo. Sociálni demokrati totiž dúfajú, že ich politickí súperi si zachovali toľko triezvosti, že nenechajú situáciu ďalej eskalovať.



Trestné oznámenie Ludovica Orbana označil Dragnea podľa tlačovej agentúry MTI za právny nezmysel a prejav antisemitizmu, ktorý prezentuje Izrael ako nepriateľskú mocnosť.