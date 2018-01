Drahoš hovorí o dueloch so Zemanom v ČT a Prime, Ovčáček aj inde

Debata na pôde ČT je naplánovaná na 25. januára a vo vysielaní TV Prima by mala mať miesto o dva dni skôr, informoval vyzývateľ úradujúcej hlavy štátu.

Praha 18. januára (TASR) - Počet televíznych duelov úradujúceho českého prezidenta Miloša Zemana a jeho vyzývateľa Jiřího Drahoša, ktoré by sa mali uskutočniť pred rozhodujúcim druhým kolom volieb hlavy štátu, evidentne nie je ešte stále definitívne stanovený.



Bývalý predseda českej akadémie vied, univerzitný profesor Jiří Drahoš, vo štvrtok na jednej zo sociálnych sietí uviedol, že predvolebné diskusie prezidentských kandidátov by sa mali uskutočniť vo verejnoprávnej Českej televízii (ČT) a komerčnej FTV Prima.



Debata na pôde ČT je naplánovaná na 25. januára a vo vysielaní TV Prima by mala mať miesto o dva dni skôr, informoval vyzývateľ úradujúcej hlavy štátu.



Hovorca prezidenta ČR Jiří Ovčáček, ktorý už po prvom kole volieb avizoval, že Zeman prijal pozvanie štyroch vysielateľov - TV Nova, TV Barrandov a oboch už zmienených televízií - adresoval vo štvrtok Drahošovi odkaz, ktorý zverejnil internetový server Novinky.cz. Jeho text znie: "Aby Jiří Drahoš nemusel pána prezidenta hľadať, poskytujem mu prehľad duelov. Pán profesor, nebojte sa, neschovávajte sa a príďte diskutovať s pánom prezidentom!"



Pod textom Ovčáček pripojil názvy televízií a termíny:



TV Nova v nedeľu 21.1.

TV Barrandov v pondelok 22.1.

FTV Prima v utorok 23.1.

ČT vo štvrtok 25.1.



Zároveň pre Novinky.cz dodal: "My si nevyberáme. Pán prezident príde do všetkých štyroch televízií, ktoré ho pozvali na účasť v dueli s Jiřím Drahošom".