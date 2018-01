Drahoš zagratuloval Zemanovi, z verejného života neodchádza

Tvrdí, že nekončí, ale pokračuje a ide do toho s rešpektom ku všetkým voličom.

Praha 27. januára (TASR) - Porazený prezidentský kandidát Jiří Drahoš blahoželá víťazovi volieb Milošovi Zemanovi a praje mu veľa síl a zdravia. Zároveň uisťuje, že z verejného života neodchádza.



"Nevyhrali sme, ale ani neprehrali. Som veľmi vďačný za tú obrovskú vlnu energie, ktorá sa zdvihla s voľbami, a ja som presvedčený, že nezmizne. Tá vlna nadšenia tu zostane. Sľubujem, že túto energiu a nádej ponesiem ďalej," deklaroval pred novinármi.



Drahoš svojich priaznivcov uistil, že neodchádza z verejného života. "Rozhodne nekončíme, ale pokračujeme. Ideme do toho s rešpektom ku všetkým voličom," dodal.



Kam bude smerovať jeho ďalšie pôsobenie vo verejnom živote, Drahoš zatiaľ nepovedal. Na otázku, či bude napríklad kandidovať do českého Senátu alebo v budúcich prezidentských voľbách, odvetil známym "nikdy nehovor nikdy". "Celá kampaň bola taká obrovská skúsenosť, že si neviem predstaviť, aby som ju nejakým spôsobom nevyužil," poznamenal.



Drahoš zatiaľ nevie, kde mu chýbali hlasy. "Urobíme si analýzu, ale na konečnom výsledku to nič nezmení," konštatoval. Nechcel tiež komentovať, či by v kampani urobil niečo inak. "Analýzu si urobíme, ja tu teraz nebudem hovoriť, čo by som zmenil," dodal.



(osobitný spravodajca TASR Martin Paulík)