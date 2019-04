Druhá žena obvinila exviceprezidenta J. Bidena z neprimeraných dotykov

Stalo sa tak v období, keď tento 76-ročný americký demokrat zvažuje možnú prezidentskú kandidatúru.

Washington 2. apríla (TASR) - Už druhá žena obvinila bývalého amerického viceprezidenta Joa Bidea z neprimeraných dotykov. Stalo sa tak v období, keď tento 76-ročný demokrat zvažuje možnú prezidentskú kandidatúru, informovala v utorok agentúra DPA.



Najnovšie obvinenia voči niekdajšiemu viceprezidentovi Baracka Obamu vzniesla v pondelok 43-ročná Amy Laposová zo štátu Connecticut. Tvrdí, že ju Biden pred desiatimi rokmi donútil k eskimáckemu bozku.



"Nebol to sexuálny dotyk, ale chytil ma za hlavu. Dal mi ruku okolo krku a pritiahol si ma k sebe, aby mi dal eskimácky bozk. Keď si ma k sebe priťahoval, myslela som, že ma ide bozkať na ústa," povedala Laposová miestnym novinám Hartford Courant.



K incidentu podľa nej došlo v roku 2009 počas Bidenovho stretnutia v so sponzormi v meste Greenwich v Connecticute.



Joe Biden bol už vtedy druhým mužom USA a Laposová pracovala ako asistentka demokratického kongresmana Jima Hinesa. Na Bidena sa vtedy nesťažovala, "pretože on bol viceprezident. Ja som bola nič," vysvetlila Laposová svoje vtedajšie mlčanie. Bidenove konanie sama vníma ako neúctivé, neslušné a sexistické.



Len pred troma dňami prišla s podobnými obvineniami na adresu bývalého viceprezidenta 39-ročná Lucy Floresová, demokratická politička zo štátu Nevada. Tá tvrdí, že sa jej Biden počas predvolebného zhromaždenia v Las Vegas nevhodne dotýkal a pobozkal ju bez jej súhlasu. Tvrdí, že Biden sa k nej priblížil odzadu, chytil ju za ramená, ovoňal jej vlasy a pobozkal ju na zadnú časť hlavy.



V reakcii na Floresovej obvinenia Biden vyjadril presvedčenie, že "nikdy" sa v tejto oblasti nesprával nepatričným spôsobom.



"Počas dlhých rokov, ktoré som strávil vedením kampane a vo verejnom živote, som si mnohokrát s ľuďmi podával ruky, objímal ich, prejavoval im sympatie, podporu a poskytoval útechu. Ale domnievam sa, že ani jediný raz — nikdy — som sa nesprával nepatrične," povedal Biden.



Obvinenia oboch žien boli zverejnené v období, keď by mal Biden po mesiacoch úvah konečne oznámiť, či bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Toto Bidenovo oznámenie sa očakáva v priebehu apríla.



V demokratickej časti politického spektra sa objavil už viac ako tucet uchádzačov, medzi ktorými je rekordný počet žien a zástupcov menšín. Vo väčšine prieskumov vedie medzi kandidátmi demokratov práve Biden, ktorý má podľa mnohých najlepšie predpoklady na to, aby v roku 2020 porazil Donalda Trumpa.



Floresová zdôvodnila načasovanie svojich obvinení práve Bidenovými možnými prezidentskými ambíciami. Podľa vlastných slov sa chcela podeliť o dôležité informácie, ktoré dokresľujú charakter tohto rešpektovaného demokratického politika.