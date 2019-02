Druhé stretnutie Trumpa s Kimom sa uskutoční v Hanoji

Trump spresnil miesto nadchádzajúceho summitu prostredníctvom Twitteru.

Washington 9. februára (TASR) - Miestom druhého stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom bude vietnamské hlavné mesto Hanoj. Oznámil to v piatok večer (washingtonského času) samotný Trump, ktorý plánuje stretnutie s Kimom v dňoch 27. a 28. februára, informovali tlačové agentúry AP a AFP.



Trump spresnil miesto nadchádzajúceho summitu prostredníctvom Twitteru, pričom tiež oznámil, že jeho zástupcovia práve odcestovali zo Severnej Kórei po absolvovaní "produktívnych" rozhovorov. "Teším sa, že uvidím predsedu Kima a posuniem vpred vec mieru," napísal vo svojom tvíte šéf Bieleho domu.



Trump oznámil už v utorok vo svojom výročnom prejave o stave Únie, že s Kimom sa druhýkrát stretne vo Vietname 27. a 28. februára. Presné miesto summitu však vtedy nespomenul.



Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun vycestoval tento týždeň do Pchjongjangu na rokovania, ktorých predmetom mali byť prípravy na nový summit, ale aj plnenie záväzkov z prvého summitu Trumpa s Kimom, ktorý sa uskutočnil v júni 2018 v Singapure. Týmito záväzkami sú podľa vyhlásenia Washingtonu "úplná denuklearizácia, premena vzťahov medzi USA a KĽDR (Kórejskou ľudovodemokratickou republikou) a budovanie trvalého mieru na Kórejskom polostrove".



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kimom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli vlani v júni na historickom summite v Singapure, však k hmatateľnému pokroku nedošlo.