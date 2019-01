Druhý summit Trumpa a Kim Čong-una sa má konať vo Vietname

Kim Jong-čchol sa v piatok stretol aj s americkým ministrom zahraničných vecí Michaelom Pompeom. Trump a Kim sa po prvý raz stretli vlani v júni na historickom summite v Singapure.

Washington 20. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje jeho druhý summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo Vietname. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s týmto plánom.



Biely dom v piatok oznámil, že Trump sa s Kimom stretne koncom februára. Washington tak učinil po 90-minútovej schôdzi amerického prezidenta so severokórejským diplomatom Kim Jong-čcholom, jedným z popredných pobočníkov vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.



Kim Jong-čchol sa v piatok stretol aj s americkým ministrom zahraničných vecí Michaelom Pompeom. Trump a Kim sa po prvý raz stretli vlani v júni na historickom summite v Singapure.



Druhý summit sa pravdepodobne uskutoční vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj, avšak do úvahy pripadá aj mesto Danang - dejisko stretnutia predstaviteľov krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v roku 2017.



Komunistami ovládaný Vietnam má dobré vzájomné vzťahy s USA aj s KĽDR. Táto krajina v juhovýchodnej Ázii chce hostiť dané podujatie v snahe demonštrovať svoje normalizované vzťahy s USA - niekdajším nepriateľom z vietnamskej vojny -, povedal vietnamský vládny činiteľ a dva diplomatické zdroje.



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli na historickom júnovom summite v Singapure, však k nejakému hmatateľnému pokroku nedošlo.



Rozhovory medzi USA a KĽDR uviazli na neochote Pchjongjangu zverejniť podrobný popis svojich jadrových zariadení a raketových základní, ktorý by mohli použiť inšpektori na overenie v prípade uzavretia dohody o ich likvidácii.