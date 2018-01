Duleba: Proces reforiem na Ukrajine je ťažký, problémom je i korupcia

Ukrajina v súčasnosti prežíva zmeny, ktoré sú neľahké. Za jeden z významných výsledkov reforiem odborník na zahraničnú politiku pokladá rastúcu dôveru obyvateľov v miestne samosprávy a starostov.

Bratislava 13. januára (TASR) – Ukrajina bola akousi dojnou kravou, ktorú si rozdelili oligarchovia, a reformy sa tam 20 rokov nerobili, preto ide proces reforiem "z hora" len veľmi ťažko. Na druhej strane dôvera voličov v lokálnych politikov v krajine rastie. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba.



"Napriek tomu, čo sa za štyri roky na Ukrajine udialo, že časť územia bola okupovaná, že na východe stále prebieha konflikt vyčerpávajúci obrovské zdroje, ktoré by v normálnych pomeroch mohli smerovať inam, krajina cestu demokratizácie zvláda," vyhlásil analytik.



Ukrajina v súčasnosti prežíva zmeny, ktoré nie sú jednoduché. Za jeden z významných výsledkov reforiem odborník na zahraničnú politiku pokladá rastúcu dôveru obyvateľov v miestne samosprávy a starostov.



"Až 44 percent Ukrajincov považuje za dôležité, že sa v ich okolí opravujú cesty. Začali sa rekonštruovať a zatepľovať budovy, ľudia teda vidia, že sa už niečo deje. Dôvera v lokálnych politikov narastá. Ľudia začínajú veriť, nie svojej krajine, že to vláda vyrieši, ale silnej samospráve," konštatoval Duleba.



Zásadnou zmenou pre malých a stredných podnikateľov je podľa neho zákon o automatickom vracaní DPH, ktorý na Ukrajine v minulosti neplatil.



"Za vlády Viktora Janukovyča, ak ste chceli ako malý podnikateľ dostať naspäť DPH, tak ste sa museli 40:60, 30:70 podeliť s daňovým úradníkom. To bol jeden z veľkých zdrojov korupcie a teraz je vylúčený," spresnil.



"Dole sa teda začal proces zmien k lepšiemu, hore, keďže na Ukrajine sa dvadsať rokov reformy nerobili, štát bol akási dojná krava, ktorú si podelili oligarchovia, je proces reforiem veľmi ťažký," myslí si analytik.



"Najdôležitejší je v tejto krajine boj s korupciou, a tu to ešte stále nejde dobre," povedal Duleba a objasnil, že "na Ukrajine stále nie je zriadený špecializovaný protikorupčný súd, ktorý by mohol trestať aj tých najväčších vinníkov zneužívania štátnej moci. Na Ukrajine tiež dochádza ku konfliktom medzi inštitúciami ako generálna prokuratúra, tajná služba a novovytvorený Národný úrad pre boj s korupciou. Ten tvrdí, že už idú po veľkých rybách, ktoré majú dosah na súčasnú vládu, a preto dochádza k jeho eliminovaniu," povedal Duleba.



"Problém Ukrajiny nie je v tom, že majú oligarchov, ale v tom, že títo ľudia na súkromné obohatenie využívajú štátny majetok a štátne firmy, do ktorých kvôli politickým konexiám dosadzujú vlastných riaditeľov. Jediným reálnym riešením je v takomto prípade privatizácia," myslí si analytik.



"Veľkú privatizáciu sa však nedarí spustiť," povedal Duleba a dodal že, ak na Ukrajine nebude vidno reálne pokroky v tejto oblasti, môže dôjsť k zastaveniu už dohodnutej pomoci z Medzinárodného menového fondu.