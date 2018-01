Duleba: Účty za teplo boli na Ukrajine astronomické

Kritická situácia, ktorú domácnosti na Ukrajine prežívali minulú zimu, je v súčasnosti už stabilizovaná, uviedol riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba.

Bratislava 16. januára (TASR) - Dramatická zmena pre domácnosti na Ukrajine nastala, keď sa v máji 2016 vláda Volodymyra Hrojsmana rozhodla jednorázovo zdvihnúť spotrebiteľské ceny za dodávky plynu na úroveň cien, za ktoré Naftohaz nakupuje plyn na hraniciach so Slovenskom. Kritická situácia, ktorú domácnosti na Ukrajine prežívali minulú zimu, je v súčasnosti už stabilizovaná, uviedol v rozhovore pre TASR riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba.



"Účty domácností boli astronomické. Ukrajinci za plyn neplatia zálohovo ako my, ale reálne za to, čo spotrebovali. V lete, keď sa nekúrilo, sa faktúry za teplo pre napríklad trojizbový byt pohybovali okolo 300 hrivien (približne 10 eur), ale v zime im chodili účty na 2000 alebo 3000 hrivien. Štát garantoval odberateľom kompenzácie v prípade, že cena za teplo prevýši štvrtinu príjmu domácnosti. Avšak problém bol v tom, že vybaviť tieto kompenzácie trvalo asi pol roka," objasnil situáciu z obdobia minuloročnej zimy šéf SFPA.



Túto zmenu sa však po čase na Ukrajine podľa Dulebu podarilo "rozchodiť". "Vláda a Naftohaz upustili z toho, že by požadovali okamžité platby. Situácia je v súčasnosti už stabilizovaná. Kompenzačný mechanizmus funguje. Tí, ktorí mali nárok, si kompenzácie vybavili, teda drvivá väčšina z nich. Domácnosti teda začali platiť za plyn spätne, po nabehnutí dotačného mechanizmu," priblížil analytik.



Vyjadril sa aj na tému energetickej politiky Slovenska voči Ukrajine, v rámci ktorej Slováci pomáhajú Ukrajincom prostredníctvom projektov orientovaných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej spotreby. "V rámci projektu, ktorý skončil v októbri minulého roku, sme spájali slovenské a ukrajinské mestá a organizovali tréningy pre zástupcov miest na Ukrajine z hľadiska prípravy budovania energetického manažmentu na municipálnej úrovni," uviedol Duleba a ozrejmil, že zástupcovia slovenských miest sa s ukrajinskými kolegami podelili o skúsenosti, pretože Európska únia pripravuje spustenie grantových fondov. Podľa nich by menšie mestá na Ukrajine mohli neskôr čerpať financie napríklad na zatepľovanie budov a rekonštrukciu verejného osvetlenia tak, ako z nich čerpalo aj Slovensko.