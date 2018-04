Dunajská Streda niekoľko týždňov bez Pačindu, Davis i Šatka sú fit

Dvadsaťosemročný krídelník nedohral nedeľňajší zápas 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy na ihrisku AS Trenčín.

Dunajská Streda 10. apríla (TASR) - Pre zranenie ľavého zadného stehenného svalu bude Erik Pačinda chýbať DAC 1904 Dunajská Streda v rozhodujúcej fáze najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.



Dvadsaťosemročný krídelník, ktorý nedávno zažiaril pri svojom debute v národnom tíme na Kráľovskom pohári v Bangkoku, nedohral nedeľňajší zápas 4. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy na ihrisku AS Trenčín. "Pri šprinte do vyloženej gólovej pozície sa chytil za ľavé zadné stehno, ľahol si na zem a bolo jasné, že súboj nedohrá. Ako ukázali následné lekárske vyšetrenia, utrpel svalové zranenie, ktorého predpokladaná doba rekonvalescencie potrvá niekoľko týždňov," informovala oficiálna internetová stránka klubu zo Žitného ostrova.



Proti Trenčínu musel trávnik predčasne opustiť aj ľavý obranca Erik Davis, išlo však len o kŕče reprezentanta Panamy. Stopér Ľubomír Šatka prišiel zranený z reprezentačného zrazu a pociťoval bolesť lýtka, v najbližšom ligovom súboji proti MŠK Žilina (sobota 14. apríla) by však nemal chýbať v zostave talianskeho kouča Marca Rossiho.



DAC figuruje na 2. mieste tabuľky skupiny o titul o bod pred Slovanom Bratislava. Na čele je šesť kôl pred koncom ročníka s deväťbodovým náskokom Spartak Trnava, ktorý má na dosah prvý slovenský titul. Posledný zo svojich piatich federálnych získali "andeli" v roku 1973.