Dvadsať ľudí zahynulo pri požiari autobusu v Thajsku

Podľa polície sa ďalším 27 ľuďom podarilo uniknúť plameňom, avšak jeden z nich utrpel rozsiahle popáleniny.

Bangkok 30. marca (TASR) - Požiar v autobuse, ktorý privážal migrantských pracovníkov do thajských tovární, si vyžiadal životy 20 ľudí. Uviedla to v piatok agentúra AP.



Podľa polície sa ďalším 27 ľuďom podarilo uniknúť plameňom, avšak jeden z nich utrpel rozsiahle popáleniny.



Autobus zachvátil požiar v piatok okolo 1.30 h ráno miestneho času v provincii Tak na západe krajiny pri hranici s Mjanmarskom. Médiá informovali, že pracovníci pochádzali z Mjanmarska.



Plamene vyšľahli v strednej časti vozidla a rozšírili sa rýchlo. Cestujúcim vpredu sa podarilo uniknúť, avšak ľudia v zadnej časti sa ocitli v smrteľnej pasci.



Autobus privážal pracovníkov z provincie Tak do tovární v industriálnych zónach neďaleko Bangkoku.