Dvadsaťročný mladík vyhral v lotérii 451 miliónov dolárov

Tallahassee 14. januára (TASR) - Za majiteľa tiketu americkej lotérie Mega Millions, ktorý minulý týždeň v piatok vyhral jackpot vo výške 451 miliónov dolárov, sa prihlásil 20-ročný muž zo štátu Florida. Shane Missler z mesta Port Richey je jediným výhercom žrebovania, informovala v sobotu agentúra Reuters.



Mladík si však zvolil jednorazové vyplatenie sumy vo výške "iba" 282 miliónov dolárov namiesto výberu plnej výhry v širšom časovom horizonte. Ak by sa bol Missler priklonil k tejto možnosti, išlo by o štvrtú najvyššiu výhru v histórii danej lotérie. Tiket predložil v jej ústredí vo floridskej metropole Tallahassee.



Missler si ho zakúpil v supermarkete vo svojom meste, pričom si zvolil možnosť náhodného výberu šiestich čísel. "Mám iba 20 rokov, ale dúfam, že to využijem na množstvo záľub. Pomôžem svojej rodine a chcem spraviť aj niečo v prospech ľudstva," vyhlásil. Jeho život navždy zmenili čísla 28, 30, 39, 59, 70 a 10.