Dvaja ľudia prišli o život pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou

Frankfurt 1. januára (TASR) - Manipulácia so zábavnou pyrotechnikou si vyžiadala počas silvestrovských osláv v Nemecku dve obete. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



V spolkovej republike Brandenbursko, ktorá obklopuje hlavné mesto Berlín, podľahol 35-ročný muž zraneniam po zapálení pyrotechniky a 19-ročný muž utrpel smrteľné zranenia hlavy po tom, ako odpálil podomácky zhotovené zariadenie. V celej krajine došlo k mnohým zraneniam spôsobeným zábavnou pyrotechnikou.



V Kolíne sa nezopakovali masové sexuálne útoky spred dvoch rokov. V meste teraz hlásili sedem prípadov sexuálneho obťažovania, zatiaľ čo berlínska polícia informovala o 13 takýchto prípadoch a zatkla sedem osôb, keď pri Brandendurskej bráne oslavovali státisíce ľudí.



Polícia sa snažila predísť udalostiam spred dvoch rokov, keď v Kolíne stovky žien čelili sexuálnym a lúpežným útokom, najmä zo strany skupín migrantov. Rovnako panovali obavy z možných teroristických útokov po tom, ako uchádzač o azyl 19. decembra 2016 vrazil nákladným autom do ľudí na berlínskych vianočných trhoch a zabil 12 osôb. Polícia tentoraz zakázala ľuďom v peších zónach Berlína a Frankfurtu, aby mali so sebou veľké tašky, a postavila v týchto zónach zátarasy, dodáva agentúra AP.