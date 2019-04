Dvaja študenti musia za lesný požiar zaplatiť pokutu 27 miliónov eur

Prokuratúra tvrdí, že obaja podozriví vo veku 22 rokov usporiadali so skupinou priateľov koncom vlaňajška piknik pri brehu jazera Como na severe krajiny so zámerom osláviť príchod nového roku.

Rím 18. apríla (TASR) - Dvaja talianski študenti musia zaplatiť spoločne pokutu vo výške 27 miliónov eur po tom, ako ich obvinili, že ich piknik spôsobil lesný požiar. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Prírodné požiare, ktoré sa následne roznietili, boli spôsobené uhlíkmi z grilu a zasiahli 1000 hektárov lesa, vyplýva zo záverov vyšetrovania, ako informoval miestny denník La Repubblica.



Vysoká pokuta pre dvojicu študentov bola vypočítaná podľa desiatky rokov starej predlohy, ktorá určuje peňažnú pokutu v závislosti od rozsahu škôd.



Bezprostredne nebolo známe, či si dvojica študentov môže dovoliť zaplatiť danú pokutu. Ich právnici majú tri týždne na to, aby sa voči verdiktu odvolali.