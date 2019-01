Dvanásťročného chlapca súdia za krádež piva

Chlapec sa pred súdom priznal k trestnému činu a prosil, aby mu dali znížený trest a prepustili ho z väzenia.

Phnom Penh 25. januára (TASR) - Pred kambodžský súd sa vo štvrtok postavil 12-ročný chlapec obvinený z toho, že sa vlámal do obchodu a ukradol mobilný telefón a tri prepravky piva. Súdia ho aj napriek tomu, že trestnú zodpovednosť majú v krajine len osoby staršie ako 14 rokov, informovala v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Sudca Mestského súdu v Phnom Penhe identifikoval dieťa ako zberača odpadkov z hlavného mesta, ktorého zatkli v októbri po tom, ako sa zobudil spiaci majiteľ obchodu a prichytil ho pri čine. Chlapca obvinili z krádeže s priťažujúcimi okolnosťami a v prípade usvedčenia mu hrozí osem rokov väzenia, uviedol denník Khmer Times.



Chlapec sa pred súdom priznal k trestnému činu a prosil, aby mu dali znížený trest a prepustili ho z väzenia. Povedal, že tovar ukradol s úmyslom ho predať a peniaze využiť na nákup drog. "Ľutujem túto chybu. Sľubujem, že už to nikdy neurobím," dodal.



Podľa jedného z prokurátorov by chlapca mali odsúdiť, ale trest by mu mali znížiť vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu.