Dve ženy zahynuli pri pokuse dostať sa do španielskej enklávy Ceuta

Barcelona 3. marca (TASR) - Dve ženy zo subsaharskej Afriky sa v sobotu utopili pri pokuse doplaviť sa na gumenom člne popri pobreží Maroka do španielskej enklávy Ceuta.



Ako informovali španielske médiá, čln so štyrmi osobami sa však na rozbúrenom mori prevrátil. Muža a ďalšiu ženu, ktorí nehodu prežili, vyhodilo more na pláž v meste Benzu.



Ceuta, ako aj španielska enkláva Melilla, sú jedinými európskymi územiami priamo na africkom kontinente. Migranti tam často preliezajú alebo prestrihávajú hraničné ploty, alebo sa do enklávy pokúšajú priplávať, aby sa takto dostali na územie Španielska a EÚ.