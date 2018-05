Dvoch novinárov v USA zabil padajúci strom

Šéf hasičov mesta Tryon Geoffrey Tennant uviedol, na SUV spadol strom s priemerom jeden meter.

Washington 29. mája (TASR) - V americkom štáte Severná Karolína zahynuli v pondelok dvaja novinári spravodajskej stanice WYFF, keď sa na ich auto zrútil strom.



Reportér Mike McCormick a fotoreportér Aaron Smeltzer robili reportáž o následkoch subtropickej búrky Alberto v okrese Polk. Viezli sa v SUV, keď sa na nich zrútil strom.



Šéf hasičov mesta Tryon Geoffrey Tennant uviedol, na SUV spadol strom s priemerom jeden meter. Poznamenal, že asi desať minút predtým, ako dostal správu o tragédii a vyrazil na miesto, poskytol McCormickovi rozhovor.



"Osobne sa ma to dotklo... Trocha sme sa rozprávali o tom, ako chce, aby sme si dávali na seba pozor, ako my chceme, aby si on dával na seba pozor," uviedol pre novinárov Tennant, ktorého citovala agentúra Reuters.