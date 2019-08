Dvoch pilotov zatkli na letisku po dychovej skúške na alkohol

Pilotom v prípade uznania za vinných hrozí finančná pokuta alebo trest odňatia slobody v trvaní do dvoch rokov.

Londýn 4. augusta (TASR) - Dvoch pilotov leteckej spoločnosti United Airlines zatkli v sobotu na letisku v Glasgowe po tom, ako u nich pred nástupom na let do New Yorku dychovou skúškou zistili nepovolené množstvo alkoholu. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Incident sa stal v sobotu večer krátko po 7.30 h miesneho času. Plánovaný let na letisko Newark v blízkosti New Yorku bol podľa BBC zrušený.



Muži vo veku 45 a 61 rokov neboli obvinení. Zostanú však vo väzbe a v utorok sa majú postaviť pred súd v súvislosti s porušením legislatívy, ktorá sa vzťahuje aj na vykonávanie služobných povinností pilota pod vplyvom alkoholu alebo drog.



Americká spoločnosť United Airlines vo vyhlásení uviedla, že bezpečnosť jej zákazníkov a posádky je "stále jej hlavnou prioritou". Piloti boli okamžite vyradení zo služby a spoločnosť spolupracuje s miestnymi úradmi.



Povolené množstvo alkoholu v dychu je u pilotov v Škótsku o viac ako polovicu nižšie ako v prípade šoférov, pripomína BBC.



Pilotom v prípade uznania za vinných hrozí finančná pokuta alebo trest odňatia slobody v trvaní do dvoch rokov, uviedol webový portál The Independent.



Dvaja piloti boli v roku 2017 odsúdení na tresty odňatia slobody za prekročenie povoleného množstva alkoholu na letisku v Glasgowe.