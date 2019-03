Dvojica astronautov nainštalovala na ISS nové batérie

Výstupy do vesmíru z ISS doteraz vykonali buď iba muži (doposiaľ ich bolo vyše 200), alebo zmiešané mužsko-ženské tímy.

Mys Canaveral 29. marca (TASR) - Dvojica astronautov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) počas piatkového výstupu do otvoreného kozmu nainštalovala tri nové výkonnejšie batérie na solárny panel Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Informovala o tom agentúra AP.



Výstup uskutočnila dvojica Christina Kochová a Nick Hague. Pôvodne mala s Kochovou pracovať kolegyňa Anne McClainová a malo ísť o historicky prvý výstup dvoch astronautiek z ISS. Obe ženy však potrebovali skafander veľkosti M a k dispozícii bol len jeden funkčný kus tohto typu. McClainovú preto napokon na jej vlastné odporúčanie nahradil mužský kolega Nick Hague.



"Bezpečnosť posádky a výkon misie je prioritou," napísala na Twitteri McClainová, ktorá sa minulý týždeň stala v poradí trinástou ženou, ktorá absolvovala výstup do otvoreného kozmu. Kochovej v piatok pripadlo 14. miesto.



Výstupy do vesmíru z ISS doteraz vykonali buď iba muži (doposiaľ ich bolo vyše 200), alebo zmiešané mužsko-ženské tímy. Ako prvá žena vystúpila do otvoreného kozmu v roku 1984 sovietska kozmonautka ruskej národnosti Svetlana Savická. V počte výstupov (desať) je rekordérkou Američanka Peggy Whitsonová.



Zastarané niklovo-vodíkové batérie ISS sa postupne vymieňajú za výkonnejšie lítiovo-iónové, čo je náročný proces, ktorý potrvá niekoľko rokov. V batériách sa ukladá energia zo solárnych panelov, ktorá zaisťuje fungovanie orbitálnej základne v čase, keď sa nachádza nad časťou Zeme odvrátenej od Slnka.



Posádku ISS v súčasnosti tvoria — okrem spomínanej trojice Američanov — aj Rusi Alexej Ovčinin a Oleg Kononenko a Kanaďan David Saint-Jacques.