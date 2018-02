Dvojnásobný vrah sa proti doživotiu neodvolá:Oznámil to nemeckému súdu

Mladík vypovedal, že motívom vraždy dieťaťa bola chuť vraždiť v súvislosti s neprijatím do radov nemeckej armády. V súdnej sieni sa k zločinom priznal.

Bochum 5. februára (TASR) - Dvadsaťročný nemecký mladík, ktorého v posledný januárový deň odsúdili za dvojnásobnú brutálnu vraždu z marca 2017 na doživotný trest väzenia, sa proti rozsudku Krajinského súdu v meste Bochum, ktorý ho zaviazal aj k úhrade bolestného v celkovej výške 90.000 eur, neodvolá.



Už v súdnej sieni avizoval podobný postup Michael Ende, právny zástupca vraha z mesta Herne; ten to však potvrdil vo faxe zaslanom spoza mreží príslušnému súdu.



Teraz odsúdený dvojnásobný vrah pri výsluchoch uviedol, že si pôvodne chcel sám siahnuť na život, avšak po tom, čo bol dvakrát neúspešný, sa rozhodol spáchať vraždu, aby sa dostal do väzenia.



Pod zámienkou vylákal deväťročného chlapca do pivnice domu v Herne a usmrtil ho 68 bodnými ranami. Iba o pol hodiny neskôr sa svojim činom chválil na darknete, šokujúc zverejnením fotografií z miesta činu vrátane selfie, na ktorej pózuje zakrvavený. Istý psychológ prirovnal zadržaného mladíka k hrdinovi oscarového filmu Mlčanie jahniat Hannibalovi Lecterovi, hovoriac v jeho prípade o nulovej emocionálnej inteligencii, absencii sociálnych kontaktov a extrémnej nebezpečnosti.



V horiacom byte v Herne, na ktorý upozornil policajtov samotný mladík, našli muži zákona po jeho zadržaní jedno, a nie dve bezduché telá, ako zneli pôvodné informácie. Nešťastníkom bol 22-ročný nájomník Christopher, s ktorým sa páchateľ poznal už dávnejšie a s ktorým udržiaval kontakty cez internet. Práve u neho našiel mladík na úteku útočisko po chlapcovej vražde.



Keď však jeho hostiteľ na druhý deň zistil, že polícia pátra po Marcelovi pre vraždu dieťaťa a chcel kontaktovať bezpečnostné zložky, mladík ho takisto zavraždil.



Páchateľa sužuje neurovývojová hyperkinetická porucha známa pod skratkou anglického názvu ADHD. Navyše bol mladík závislý od počítačov a hier.



Mladík vypovedal, že motívom vraždy dieťaťa bola chuť vraždiť v súvislosti s neprijatím do radov nemeckej armády. V súdnej sieni sa k zločinom priznal.



Vynesený rozsudok však ani po písomnom vyhlásení odsúdeného nenadobudol právoplatnosť, pretože teoreticky ho do stredajšej polnoci môžu napadnúť súdnou cestou prokuratúra i obhajoba; tá však proti vôli samotného mandanta.