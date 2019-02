Dvojníci Kima a Trumpa sa objavili v Hanoji pred summitom oboch lídrov

Dvojníci s nezameniteľnými účesmi Kima a Trumpa si podali ruky na schodoch Hanojskej opery a parodovali diplomatickú ceremóniu.

Hanoj 22. februára (TASR) - Dvojníci severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa sa objavili v piatok v uliciach vietnamského Hanoja, kde by sa mali budúci týždeň stretnúť obaja skutoční lídri. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa miestne médiá.



Dvojníci s nezameniteľnými účesmi Kima a Trumpa si podali ruky na schodoch Hanojskej opery a parodovali diplomatickú ceremóniu. Skúšali slávnostne vstúpiť aj do neďalekého hotela, ale vypoklonkovali ich odtiaľ, keďže nemali rezervácie.



Neskôr sa prechádzali popri Hočiminovom mauzóleu, pričom ich sprevádzali piati najatí ochrankári v čiernych oblekoch. Okolo dvojníkov sa zhromaždili smejúci sa okoloidúci, ktorí si ich fotografovali.



Médiá identifikovali Kimovho dvojníka ako Howarda X, satirika žijúceho v Hongkongu, ktorý stvárňoval severokórejského vodcu na niekoľkých medzinárodných podujatiach, ako boli zimné olympijské hry v Južnej Kórei v roku 2018 a futbalové majstrovstvá sveta v Rusku v tom istom roku.



Počas predchádzajúceho summitu Trumpa s Kimom v Singapure Howard X informoval na Facebooku, že ho pri príchode do krajiny zadržali a imigračné úrady ho varovali, aby sa summitu vyhýbal.



Predstaviteľom Trumpa je 30-ročný Kanaďan Russell White. Howard X uviedol, že počas nadchádzajúceho summitu si chce s ním zahrať golf a pochutnať si na vietnamskom jedle.