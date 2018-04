E. Nestor: V Estónsku sú veci ako vražda novinára ťažko predstaviteľné

Šéfovia parlamentov budú počas druhého dňa konferencie hovoriť o bezpečnosti v Európe.

Tallinn/Bratislava 24. apríla (TASR) - Novinári niekedy kritizujú politikov aj dosť tvrdo - ale je to ich práca, povedal v utorok slovenským žurnalistom predseda estónskeho parlamentu Eiki Nestor. Práve Tallinn je hostiteľom konferencie predsedov parlamentov členských krajín EÚ, na ktorej Slovensko reprezentuje šéf NR SR Andrej Danko.



"V Estónsku, chvalabohu, sú takéto veci ťažko predstaviteľné. Estónske médiá majú slobodu. Máme televízne a rozhlasové stanice, ktoré musia byť v istej rovnováhe aj s politikou. Je to ich právo, aby hovorili, čo si myslia," komentoval Nestor udalosti posledných dvoch mesiacov na Slovensku.



Šéfovia parlamentov budú počas druhého dňa konferencie hovoriť o bezpečnosti v Európe. "Nie všetci členovia NATO sú aj v Európskej únii a rovnako to platí aj naopak. Máme ale spoločný záujem. Z hľadiska bezpečnosti chceme riešiť spoločné problémy. Napríklad ako boj proti kybernetickým útokom," dodal hostiteľ konferencie.



Osobitný spravodajca TASR Martin Paulík