Human Rights Watch varuje pred humanitárnou krízou na Sinaji

Spustením operácie na začiatku februára tohto roka sa do humanitárnej núdze dostalo až 420.000 obyvateľov severného Sinaja.

Káhira 23. apríla (TASR) - Pred humanitárnou krízou v severnej časti egyptského polostrova Sinaj varovala v pondelok medzinárodná ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW). Varovanie prichádza v čase rozsiahlych obmedzení pohybu ľudí i tovaru v dôsledku rozsiahlej bezpečnostnej operácie proti islamistickým militantom, píše agentúra AP.



Spustením operácie na začiatku februára tohto roka sa do humanitárnej núdze dostalo až 420.000 obyvateľov severného Sinaja.



HRW - organizácia so sídlom v New Yorku - v pondelkovom vyhlásení zároveň vyzvala miestne úrady, aby poskytovali dostačujúce zásoby potravín a umožnili humanitárnym organizáciám poskytovať zdroje pre riešenie potrieb obyvateľstva.



Egypt zápasí na Sinaji s dlhotrvajúcou vzburou. Vojenská operácia je zameraná proti militantom na polostrove i v častiach oblasti delty Nílu a Západnej púšte pozdĺž nestabilných štátnych hraníc s Líbyou.