Egyptské médiá vyzývajú na masovú účasť v prezidentských voľbách

Ulice Káhiry sú plné plagátov ospevujúcich bývalého generála Sísího, ktorý sa tradičnej kampani veľmi nevenoval a svojho jediného protikandidáta verejne ani nespomenul.

Káhira 28. marca (TASR) - Egypťania volia v stredu v tretí, záverečný deň prezidentských volieb. Podľa agentúry AP je prakticky jasným víťazom súčasný prezident Abdal Fattáh Sísí, keďže všetkých jeho vážnych rivalov buď zatkli, alebo donútili odstúpiť z volieb.



Miestne médiá v obavách, že nízka voličská účasť by mohla spochybniť dôveryhodnosť volieb, vyzývajú obyvateľov, aby išli hromadne voliť. Opozícia vyzvala na bojkot volieb a označila ich za "frašku".



Úrady dúfali, že voľbu Sísího legitimizuje dostatočne veľký počet zo 60 miliónov oprávnených voličov. Sísího jediným vyzývateľom je málo známy politik Músá Mustafá Músá. Jeho prihlásenie sa do volieb na poslednú chvíľu sa preto považuje za pokus "zachrániť tvár" Egypta.



Agentúra AP uviedla, že doteraz sa účasť voličov zdá nízka, keďže pred niektorými z približne 13.700 hlasovacích miestností sa tvorili len krátke rady a niektoré miestnosti boli prakticky prázdne.



Miestne médiá, v ktorých dominujú provládni komentátori, označujú hlasovanie za povinnosť a jediný spôsob, ako zabrániť cudzincom vniesť do krajiny nestabilitu.



Sísí viedol v roku 2013 vojenský prevrat, ktorý zvrhol prvého egyptského demokraticky zvoleného prezidenta - islamistu Muhammada Mursího.



Sísího podporovatelia tvrdia, že v Egypte obnovil bezpečnosť po nepokojoch, ktoré nasledovali po povstaní z roku 2011. Vtedy prišiel o moc dlhoročný autokratický prezident Husní Mubarak.



Sísího kritici obviňujú jeho vládu, že sa snaží umlčiavať opozíciu a slobodu médií. Podľa agentúry DPA v minulých mesiacoch Sísího popularita utrpela následkom tvrdých ekonomických reforiem, ktoré postihli väčšinu Egypťanov.



Hlasovacie miestnosti sa zatvoria v stredu o 21.00 h SELČ a konečné výsledky prezidentských volieb sa očakávajú 2. apríla.