Egypt na tri dni otvoril hraničný priechod Rafah do pásma Gazy

Egyptské hranice s Gazou sú väčšinu roka uzavreté a Káhira ich zvyčajne otvára len na niekoľko dní.

Káhira 29. januára (TASR) - Egyptské úrady otvorili v utorok na tri dni hraničný priechod Rafah s pásmom Gazy. Informovalo o tom ministerstvo vnútra v pásme Gazy, ktoré je pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas, píše agentúra AP.



Dočasné otvorenie pre oba smery bude trvať do štvrtka popoludnia. Úrady v Káhire sa utorňajšiemu obojsmernému otvoreniu bezprostredne nevyjadrili.



Rafah bol od 6. januára priechodný v jednom smere, a to pre ľudí vracajúcich sa z Egypta do Gazy. Stalo sa tak po tom, ako Hamas prevzal nad Rafahom kontrolu po nečakanom kroku palestínskej samosprávy, ktorá nariadila úplné stiahnutie svojho personálu z Rafahu.



Egypt uzavrel hraničný priechod Rafah po útokoch na egyptské bezpečnostné zložky na Sinajskom polostrove, ktoré sa vystupňovali v roku 2013. Egyptskí predstavitelia pripísali zodpovednosť za niektoré z týchto útokov palestínskym militantom.



Takmer 12 rokov trvajúca izraelská blokáda pásma Gazy vyčerpala ekonomiku tejto pobrežnej enklávy a pripravila jej približne dva milióny obyvateľov o mnohé základné komodity. Rafah je prakticky jediným funkčným priechodom spájajúci oblasť s okolitým svetom.



Egypt a Izrael uvalili na pásmo Gazy blokádu v roku 2007 po tom, ako nad ním Hamas prevzal kontrolu. Izrael, Európska únia a Spojené štáty považujú Hamas za teroristickú organizáciu.