Egyptská opozícia odmietla zmeny, ktoré predĺžia mandát prezidenta

Káhira 6. februára (TASR) - Egyptské opozičné strany vytvorili koalíciu proti navrhovaným zmenám v ústave krajiny, ktoré umožnia prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu zostať vo funkcii aj po roku 2022, keď sa skončí jeho druhé funkčné obdobie. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Egyptský parlament v utorok schválil predbežný návrh a konečné hlasovanie o ňom sa má konať 17. februára. Navrhované zmeny však ešte musia prejsť v celoštátnom referende.



Jeden z vedúcich predstaviteľov strany Dôstojnosť (Karáma), Abdalazíz Husajní, v stredu povedal, že až 11 politických strán sa stretlo a vyhlásilo nesúhlas so zmenami. Skupina podľa jeho slov vytvorila "zväz na obranu ústavy", pozostávajúci zo sekulárnych a ľavicových strán a zákonodarcov.



Ďalší opozičný zákonodarca, Chálid Dawúd, spochybnil legitimitu návrhu a povedal, že opozícia sa obráti na ústavný súd.



Terajšie obmedzenie dĺžky pôsobenia v prezidentskom úrade na dve štvorročné obdobia sa má na základe nedeľňajších návrhov poslancov egyptského parlamentu zmeniť na dve šesťročné. Predkladatelia dúfajú, že prezident sa bude môcť uchádzať o najvyšší post v krajine ešte dvakrát. Bývalý šéf egyptskej armády Sísí by tak mohol zostať pri moci až do roku 2034, uviedla tlačová agentúra AFP.



Prezident Sísí bol prvýkrát zvolený do funkcie v roku 2014 po tom, ako armáda pod jeho velením zosadila islamistu Muhammada Mursího. V roku 2018 bol Sísí opätovne zvolený s oficiálnym ziskom 97 percent hlasov. Drvivú väčšinu súčasného parlamentu tvoria Sísího podporovatelia.