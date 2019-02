Egyptský parlament rokuje o zmenách, ktoré predĺžia mandát prezidenta

Podľa poslanca Haisama Harírího sú v utorok na programe návrhy na zmeny v ústave, ktoré v nedeľu predložili poslanci do rúk jeho predsedovi.

Káhira 5. februára (TASR) - Egyptský parlament začal v utorok prerokovávať návrhy na zmeny v ústave, ktoré v prípade schválenia umožnia prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu zostať vo funkcii aj po roku 2022, keď sa skončí jeho druhé funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra AP.



Terajšie obmedzenie dĺžky pôsobenia v prezidentskom úrade na dve štvorročné obdobia sa má na základe týchto návrhov zmeniť na dve šesťročné, pričom predkladatelia dúfajú, že Sísí sa bude môcť uchádzať o najvyšší post v krajine ešte dvakrát. Bývalý šéf egyptskej armády by tak mohol zostať pri moci až do roku 2034.



Návrhy podľa AP zákonodarcovia takmer určite odhlasujú. V parlamente majú totiž Sísího podporovatelia väčšinové zastúpenie. Dodatky a zmeny v ústave by však mali taktiež prejsť v celoštátnom referende.



Ďalšie úpravy majú podporiť parlamentné zastúpenie žien, mladých ľudí, kresťanov, ľudí s osobitnými potrebami a Egypťanov žijúcich v zahraničí. Rátajú taktiež s opätovným vytvorením druhej komory parlamentu či funkcie parlamentného podpredsedu, ale aj obnovenie ministerstva informácií.



Prezident Sísí bol prvýkrát zvolený do funkcie v roku 2014 po tom, ako armáda pod jeho velením zosadila islamistu Muhammada Mursího. V roku 2018 bol Sísí opätovne zvolený s oficiálnym ziskom 97 percent hlasov.