Po tragédii na železničnej stanici v Káhire zatkli už 11 ľudí

Nárazu neovládaného rušňa do bariéry na konci koľaje, čoho dôsledkom bol výbuch paliva a požiar, prechádzala hádka medzi rušňovodičmi, keď jeden z nich opustil svoj stroj bez toho, aby ho zabrzdil.

Káhira 6. marca (TASR) - Egyptské orgány zatkli už celkove 11 ľudí v súvislosti s minulotýždňovou haváriou na hlavnej železničnej stanici v Káhire, ktorá si podľa aktuálnych údajov vyžiadala najmenej 25 mŕtvych a 47 zranených. Tlačová agentúra AP to uviedla v stredu s odvolaním sa na oficiálne zdroje.



Z vyšetrovania vyplynulo, že nárazu neovládaného rušňa do bariéry na konci koľaje, čoho dôsledkom bol výbuch paliva a požiar, prechádzala hádka medzi rušňovodičmi, keď jeden z nich opustil svoj stroj bez toho, aby ho zabrzdil. Rušeň sa uviedol do pohybu, pričom nabral rýchlosť až 120 kilometrov za hodinu.



Vyšetrovatelia už skôr vylúčili, že incident z 27. februára na Ramzesovej stanici v Káhire mohol byť aktom terorizmu. Egyptský minister dopravy Hišám Arafát v reakcii na túto udalosť podal demisiu.



Zatknuté osoby čelia obvineniam z trestných činov usmrtenia osoby a poškodzovania verejného majetku, uviedol v utorňajšom vyhlásení egyptský generálny prokurátor Nabíl Sádik. Vyšetrovatelia v súvislosti s haváriou vypočuli 38 predstaviteľov železníc.



Mnohí Egypťania po minulotýždňovej tragédii vyjadrovali v sociálnych médiách svoje pobúrenie. Niektorí z nich obviňovali vládu prezidenta Abdala Fattáha Sísího, že neprijíma opatrenia na zlepšenie fungovania železníc ani po niekoľkých smrteľných nehodách. Vláda však upozornila, že pracuje na rozsiahlej modernizácii železničnej siete.