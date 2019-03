Egypt sprísnil kontrolu médií a sociálnych sietí

Na základe nových obmedzení bude môcť Najvyššia rada na reguláciu médií udeľovať pokuty až do výšky 250.000 egyptských libier (niečo nad 12.700 eur), a to i bez súdneho príkazu.

Káhira 19. marca (TASR) - Egyptská Najvyššia rada na reguláciu médií zaviedla prísnejšie obmedzenia, ktoré štátu umožnia blokovať webové stránky, ak ich Egypt bude považovať za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Najnovšie opatrenia sa dotýkajú dokonca i účtov na sociálnych sieťach, ktoré majú viac než 5000 sledovateľov, informovala agentúra AP.



Významní egyptskí novinári tieto opatrenia označujú za protiústavné. Tvrdia, že vládnym orgánom poskytujú ďalekosiahle právomoci umožňujúce cenzúru médií, čo je v rozpore so základnými princípmi slobody tlače.



Kritici tvrdia, že niektoré z opatrení sú ešte prísnejšie než tie, ktoré zákonodarcovia schválili vlani.