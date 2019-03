Egypt umožnil Palestínčanom vycestovať na púť do Mekky

Takéto povolenie pre moslimských pútnikov bolo vydané prvýkrát od začiatku operácií egyptskej armády proti povstalcom na severe Sinajského polostrova v roku 2014.

Gaza 3. marca (TASR) - Približne 800 Palestínčanov z pásma Gazy prekročilo v nedeľu hranicu s Egyptom, aby uskutočnili púť do saudskoarabskej Mekky. Ide o prvý prípad od roku 2014, keď egyptské úrady udelili Gazanom víza na takúto cestu, informovala tlačová agentúra AFP.



Pútnici vstúpili do Egypta cez hraničný priechod Rafah približne v čase svitania. Následne ich mali odviezť autobusmi na letisko v Káhire, odkiaľ plánovali letieť do Mekky.



Zdroje z egyptských bezpečnostných zložiek potvrdili, že takéto povolenie pre moslimských pútnikov bolo vydané prvýkrát od začiatku operácií egyptskej armády proti povstalcom na severe Sinajského polostrova v roku 2014.



Uvedená skupina Palestínčanov uskutočňuje tzv. malú púť umra, ktorá je na rozdiel od významnejšieho rituálu hadždž možná kedykoľvek v roku. Pätnástim z 800 Gazanov, ktorí sa mali zúčastniť, nakoniec nedovolili prekročiť hranicu, uviedol podľa AFP nemenovaný palestínsky predstaviteľ v Rafahu, pričom neprezradil dôvody.