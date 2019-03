Egypt zachránil 2000 rokov staré katakomby

Trojposchodové katakomby, ktoré sa využívali od prvého do štvrtého storočia nášho letopočtu, sú svetoznáme ako dielo pohrebnej architektúry, kde sa mieša staroveké egyptské, grécke a rímske umenie.

Alexandria 3. marca (TASR) - Egypt v nedeľu oznámil dokončenie projektu, ktorý má pred stúpajúcou hladinou vody zachrániť 2000 rokov staré katakomby v meste Alexandria na pobreží Stredozemného mora. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Lokalitu Kúm aš-Šukáfa, archeológmi pokladanú za najväčšie grécko-rímske pohrebisko v Egypte, ohrozuje voda už od jej objavenia v roku 1900.



Trojposchodové katakomby, ktoré sa využívali od prvého do štvrtého storočia nášho letopočtu, sú svetoznáme ako dielo pohrebnej architektúry, kde sa mieša staroveké egyptské, grécke a rímske umenie. Tri poschodia bludiska zasahujú do hĺbky 35 metrov a dolu sa možno dostať po špirálovom schodišti.



Stúpajúca hladina vody donútila Egypt, aby v roku 2017 spustil obrovský odvodňovací projekt, podporovaný Agentúrou Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID).



Egyptský minister pre historické pamiatky Chálid Anání povedal novinárom priamo na mieste, že program pomohol "skoncovať s problémom ohrozujúcim túto oblasť už vyše 100 rokov".



Thomas Nichols, inžinier zapojený do projektu, ho nazval "unikátnym programom, kde sme zmiešali archeológiu so stavebným inžinierstvom".



Egypt sa v posledných rokoch snaží spropagovať archeologické nálezy po celej krajine, aby oživil turistický ruch poškodený chaosom, ktorý nasledoval po ľudovom povstaní z roku 2011 počas takzvanej arabskej jari.