Egyptskí poslanci navrhli zmeny v ústave kvôli Sísímu

Terajšie obmedzenie dĺžky pôsobenia v prezidentskom úrade na dve štvorročné obdobia sa má na základe týchto návrhov zmeniť na dve šesťročné.

Káhira 3. februára (TASR) - Poslanci egyptského parlamentu predložili v nedeľu návrhy na zmeny v ústave, ktoré v prípade schválenia umožnia prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu zostať vo funkcii aj po roku 2022, keď sa skončí jeho druhé funkčné obdobie.



Terajšie obmedzenie dĺžky pôsobenia v prezidentskom úrade na dve štvorročné obdobia sa má na základe týchto návrhov zmeniť na dve šesťročné, pričom predkladatelia dúfajú, že Sísí sa bude môcť uchádzať o najvyšší post v krajine ešte dvakrát. Bývalý šéf egyptskej armády by tak mohol zostať pri moci až do roku 2034, uviedla tlačová agentúra AFP.



Podľa údajov prevzatých z internetovej stránky parlamentu prijal jeho predseda Alí Abdal Ál príslušnú požiadavku od "pätiny volených zástupcov", čo zodpovedá stanovenému kvóru. V zverejnenom vyhlásení sa spomína sedem návrhov na zmeny v ústave, ktoré majú riešiť "značné nedostatky v určovaní dĺžky pôsobenia prezidenta". Súčasná dĺžka funkčného obdobia podľa predkladateľov "nie je veľmi primeraná vzhľadom na situáciu, v ktorej sa krajina a región nachádzajú".



Ďalšie úpravy majú podporiť parlamentné zastúpenie žien, mladých ľudí, kresťanov, ľudí s osobitnými potrebami a Egypťanov žijúcich v zahraničí. Rátajú taktiež s opätovným vytvorením druhej komory parlamentu či funkcie parlamentného podpredsedu, ale aj obnovenie ministerstva informácií.



Prezident Sísí bol prvýkrát zvolený do funkcie v roku 2014 po tom, ako armáda pod jeho velením zosadila islamistu Muhammada Mursího. V roku 2018 bol Sísí opätovne zvolený s oficiálnym ziskom 97 percent hlasov.



Drvivú väčšinu súčasného parlamentu tvoria Sísího podporovatelia.