Egyptský expremiér nechce kandidovať v prezidentských voľbách

Káhira 8. januára (TASR) - Bývalý egyptský premiér Ahmad Šafík v nedeľu oznámil, že v prezidentských voľbách, ktoré sa v krajine uskutočnia tento rok, nebude kandidovať proti súčasnému prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu. Informovala o tom agentúra AP.



Šafík sa o funkciu prezidenta uchádzal v roku 2012, keď ho však vo voľbách porazil islamistický kandidát Muhammd Mursí, ktorý bol neskôr zosadený armádou.



Krátko po svojej prehre vo voľbách Šafík odcestoval do Spojených arabských emirátov, kde opakovane spochybňoval výsledky prezidentských volieb. V exile žil do decembra tohto roku, keď sa vrátil do Egypta.



Vo svojom vyhlásení zverejnenom v nedeľu na sociálnych sieťach napísal, že "nie je ideálnou osobou, aká by teraz mala stáť na čele štátu".



Sísí, ktorý funkciu prezidenta zastáva od roku 2014, zatiaľ oficiálne neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Podľa analytikov je isté, že kandidovať bude a voľby aj vyhrá.



Šafík bol vysokopostaveným dôstojníkom egyptského letectva a vplyvným štátnym úradníkom už za vlády autokratického prezidenta Husního Mubaraka. V rokoch 2002-11 bol v jeho vláde ministrom civilného letectva. Mubarak ho koncom januára 2011 - v čase, keď sa Egypt zmietal v protivládnych nepokojoch - vymenoval za predsedu vlády. Funkcie sa vzdal už 3. marca.