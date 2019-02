Egyptský parlament podporil zmeny v ústave, predĺžia mandát prezidenta

Podľa Aílho Abdala Ála sa návrhmi bude teraz zaoberať ústavnoprávny výbor, na čo sa vrátia po 60 dňoch do pléna a po konečnom odhlasovaní poslancami o nich rozhodnú občania v referende.

Káhira 14. februára (TASR) - Egyptský parlament podporil vo štvrtok veľkou väčšinou zmeny v ústave, ktoré umožnia prezidentovi Abdalovi Fattáhovi Sísímu zostať vo funkcii aj po roku 2022, keď sa skončí jeho druhé funkčné obdobie. Predĺženie mandátu hlavy štátu je súčasťou širšieho súboru návrhov, o ktorých budú zákonodarcovia ešte rokovať, informovala tlačová agentúra AP.



V prospech ústavných zmien hlasovalo 485 z 596 členov parlamentu. Podľa vyhlásenia predsedu parlamentu Aílho Abdala Ála sa návrhmi bude teraz zaoberať ústavnoprávny výbor, na čo sa vrátia po 60 dňoch do pléna a po konečnom odhlasovaní poslancami o nich rozhodnú občania v referende. To sa pravdepodobne uskutoční do začiatku mája, keď sa v moslimských krajinách začína pôstny mesiac ramadán.



Terajšie obmedzenie dĺžky pôsobenia egyptského prezidenta na dve štvorročné obdobia sa má zmeniť na dve šesťročné. Navrhovatelia dúfajú, že bývalý šéf egyptskej armády Sísí sa bude môcť uchádzať o najvyšší post v krajine ešte dvakrát. Pri moci by tak mohol zostať až do roku 2034.



Kritici navrhovanej zmeny vyhlasujú, že iba osem rokov po vzbure, ktorá ukončila dlhoročné vládnutie prezidenta Husního Mubaraka, sa Egypt opäť prikláňa k autoritárstvu.



Ďalšie úpravy majú podporiť parlamentné zastúpenie žien, mladých ľudí, kresťanov, ľudí s osobitnými potrebami a Egypťanov žijúcich v zahraničí. Rátajú taktiež s opätovným vytvorením druhej komory parlamentu či funkcie parlamentného podpredsedu, ale aj s obnovením ministerstva informácií.



Prezident Sísí bol prvýkrát zvolený do funkcie v roku 2014 po tom, ako armáda pod jeho velením zosadila islamistu Muhammada Mursího. V roku 2018 bol Sísí opätovne zvolený s oficiálnym ziskom 97 percent hlasov.