Egyptský prezident nariadil celoštátne kontroly na železniciach

Káhira 1. marca (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nariadil v štvrtok celoštátne kontroly železničných zariadení po tom, ako predošlý deň zahynulo najmenej 12 ľudí pri zrážke vlakov na území guvernorátu Buhajra v delte Nílu. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na internetové vydanie egyptského denníka al-Ahrám.



Sísí požaduje vytvorenie výboru, ktorého úlohou bude kontrolovať vozne a iné železničné zariadenia v celom Egypte a urýchlene vydať príslušné odporúčania.



"Na niektorých železničných tratiach môže byť dokonca prerušená doprava, kým sa neodstránia nedostatky," povedal prezident počas vystúpenia na západe krajiny.



Sísí odhadol, že náklady na modernizáciu egyptských železníc by dosiahli približne 250 miliárd egyptských libier (11,6 miliardy eur). Peniaze na pokrytie týchto výdavkov by mali pritom "prísť z ľudu, nie od štátu", citoval ho server al-Ahrám.



Stredajšia zrážka vlakov v delte Nílu si podľa pôvodných údajov vyžiadala najmenej 15 mŕtvych a 40 zranených, ministerstvo zdravotníctva však počet obetí na životoch medzičasom znížilo na 12. Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa, podobné tragédie sa však na egyptských železniciach stali aj v uplynulých rokoch.



Vlani v auguste zahynulo vyše 40 ľudí pri zrážke dvoch osobných vlakov na predmestí Alexandrie. Najhoršie následky mala nehoda z roku 2002, keď v horiacom osobnom vlaku prišlo o život vyše 360 osôb.