Egyptský prezident ohlásil svoju opätovnú kandidatúru

Sísí funkciu prezidenta zastáva od roku 2014 a v prípade víťazstva by získal ďalší štvorročný mandát.

Káhira 19. januára (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v piatok oznámil, že sa v marcových voľbách bude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že tak urobil na verejnom podujatí v metropole Káhira. Zároveň vyzval spoluobčanov, aby prišli k volebným urnám vo veľkom počte.



Prvé kolo prezidentských volieb sa bude v Egypte konať 26.-28. marca a prípadné druhé kolo 24.-26. apríla. Ich jasným favoritom je práve Sísí, ktorý však dlho odmietal povedať, či bude kandidovať.



Sísí funkciu prezidenta zastáva od roku 2014 a v prípade víťazstva by získal ďalší štvorročný mandát. Jeho opätovnú kandidatúru minulý týždeň podporili asi dve stovky poslancov egyptského parlamentu.



Uchádzači o prezidentský úrad sa musia zaregistrovať medzi 20. a 28. januárom.



Svoju kandidatúru už ohlásil napríklad bývalý náčelník generálneho štábu egyptských ozbrojených síl Sámí Háfiz Anán. Sísího najvážnejší vyzývateľ, bývalý premiér Ahmad Šafík, sa pod nátlakom vzdal kandidatúry po tom, ako ho deportovali z dobrovoľného exilu v Spojených arabských emirátoch.



Sísí ešte ako minister obrany viedol v roku 2013 zosadenie demokraticky zvoleného, no kontroverzne vnímaného islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Egyptské úrady odvtedy realizujú rozsiahle zásahy a razie proti tamojšiemu disentu.



Pred štyrmi rokmi zvíťazil Sísí s 97-percentnou podporou. Jeho obľuba u obyvateľstva odvtedy klesla najmä pre tvrdé úsporné opatrenia, ktoré uvrhli mnohých Egypťanov do chudoby alebo ekonomických ťažkostí.