Brexit bez dohody zavedie režim tvrdej hranice na írskom ostrove

Brusel 22. januára (TASR) - Vystúpenie Británie z EÚ bez politickej dohody povedie k vytvoreniu režimu "tvrdej hranice" medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko a ohrozí programy EÚ zamerané na zabezpečenie mieru v tomto regióne. Oznámila to v utorok Európska komisia (EK).



Tlačová agentúra DPA zdôraznila, že ide o doteraz "najtvrdšie" varovanie exekutívy EÚ v tejto záležitosti. Obavy Bruselu sú spojené s tým, že neriadený odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, stanovený na 29. marca, bude zároveň znamenať aj zánik prechodného obdobia (plánovaného do konca roka 2020), ktoré malo zmierniť prvotný šok a uľahčiť prispôsobenie sa ľudí a firiem na novú situáciu.



Hlavným sporným bodom dohody o podmienkach odchodu Británie z EÚ, ktorú britský parlament 15. januára odmietol, sú ustanovenia týkajúce sa tzv. írskej poistky. Tie majú udržať otvorenú hranicu medzi Írskou republikou a Severným Írskom.



EÚ trvá na írskej poistke aj pre obavy, že znovuzavedenie režimu tvrdej hranice s kontrolami by mohlo opätovne rozpútať nábožensky motivované násilie v Severnom Írsku. Tri desaťročia trvajúca špirála násilia v tejto provincii bola ukončená Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998.



Na druhej strane sú podľa DPA obavy britských euroskeptikov, že írska poistka bude znamenať zotrvávanie Spojeného kráľovstva v područí EÚ.



Hovorca EK Margaritis Schinas odpovedal v utorok na otázku írskych novinárov, čo bude znamenať pre Írsko tzv. brexit bez dohody, že je to celkom jasné: "Budete mať tvrdú hranicu".



Schinas v tejto súvislosti upozornil, že EÚ prispela k vzniku Veľkopiatkovej dohody a dlhé roky "investovala" do zachovania mieru a cezhraničnej spolupráce medzi Írskou republikou a Severným Írskom.



"Avšak brexit bez dohody väčšinu týchto veci jasne ohrozí," skonštatoval hlavný hovorca exekutívy EÚ. Schinas zároveň upozornil, že bez ohľadu na brexit, britská vláda by mala ako jeden z garantov uvedenej mierovej dohody zaručiť, že nedôjde k zvráteniu situácie a obnoveniu tvrdej írsko-severoírskej hranice.



Írska vláda takisto v utorok vyhlásila, že Veľkopiatková dohoda nesmie byť porušená a že treba predísť režimu tvrdej hranice.



Únia v rozpočtovom období 2014-2020 vyčlenila 269 miliónov eur na budovanie mierovej a stabilnej spoločnosti a v prospech zmierovacieho úsilia v Severnom Írsku a írskych pohraničných oblastiach. Financovanie zo strany EÚ malo pokračovať, ak sa podarí uviesť do platnosti dohodu o brexite.