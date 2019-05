EK dôveruje Rakúsku, že napraví korupčný škandál

Kurz vyjadril požiadavku objasniť udalosti, ktoré sú podľa neho pravdepodobne trestné - v každom prípade morálne odsúdeniahodné.

Viedeň 20. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vyjadrila v pondelok "plnú dôveru" Rakúšanom a ich demokratickým inštitúciám v tom, že sa vyrovnajú s korupčným škandálom, po ktorom odstúpil vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Uviedol to v pondelok hovorca EK Margaritis Schinas, ktorého citovala agentúra DPA.



"S nedôverou sme sledovali, ako líder politickej strany rokuje o tom, ako si získať prístup k médiám a inštitúciám výmenou za finančnú podporu od zahraničných podporovateľov, ktorí jednoznačne nemajú na srdci najlepšie záujmy Európanov," vyhlásil Schinas.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vystúpil v pondelok na tlačovej konferencii, avšak nepriniesol žiadne informácie o ďalšom vývoji aktuálnej politickej situácie v Rakúsku, píše denník Der Kurier.



"Video a to, ako s ním Strana slobodných (FPÖ) naložila, ukončilo vládu. Uškodilo to obrazu krajiny na celom svete. Čo sa týka obsahovej stránky, odviedla vláda dobrú prácu - na tom sme sa na predstavenstve zhodli," vyhlásil Kurz.



Kurz vyjadril požiadavku objasniť udalosti, ktoré sú podľa neho pravdepodobne trestné - v každom prípade morálne odsúdeniahodné.



"Urobím všetko pre to, aby v nasledujúcich mesiacoch zavládla stabilita. Vyzývam opozičné strany, aby s tým tiež pomohli," povedal Kurz.



Pripomenul aj nedeľňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré považuje za "rozhodujúce", a varoval pred tým, že v EP získajú prevahu ľavicové strany.



Rakúska ľavicová strana TERAZ (Kandidátka Petra Pilza) oznámila, že na najbližšom zasadnutí parlamentu bude požadovať hlasovanie o vyslovení nedôvery kancelárovi Kurzovi. Ten totiž podľa nej nesie vinu za súčasnú vládnu krízu, pretože v roku 2017 vytvoril koalíciu s krajnou pravicou.