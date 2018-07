EK môže prehodnotiť udržateľnosť boja proti korupcii v Rumunsku

Exekutíva EÚ v minulosti opakovane ocenila fungovanie DNA, úradu, ktorý už usvedčil z korupcie vyše 1000 rumunských predstaviteľov vrátane expremiéra Adriana Nastaseho a ďalších popredných politikov.

Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok naznačila, že môže prehodnotiť svoje stanovisko ohľadom udržateľnosti boja proti korupcii v Rumunsku, ktoré je súčasťou takzvaného mechanizmu spolupráce a overovania (MSO). Stalo by sa tak v prípade spochybnenia možností rumunskej protikorupčnej prokuratúry (DNA) dosahovať dobré výsledky.



Reakcia exekutívy EÚ má priamu spojitosť s odvolaním hlavnej protikorupčnej prokurátorky Laury Codruty Kövesiovej. Rumunský prezident Klaus Iohannis v pondelok podpísal príslušný dekrét o jej odvolaní z funkcie. Urobil tak na základe májového verdiktu rumunského ústavného súdu a v súlade s princípom, že rozhodnutia ústavného súdu sa v krajine, ktorá dodržiava princípy právneho štátu, musia rešpektovať.



"Nekomentujeme rozhodnutia vnútroštátnych súdov ani ich implementáciu. Opakovane sme zdôrazňovali, že nezávislosť súdnictva v Rumunsku a jeho schopnosť účinne bojovať proti korupcii majú prvoradý význam," uviedol Christian Wigand, ktorý má v hovorcovskom aparáte EK na starosti otázky spojené s dodržiavaním pravidiel právneho štátu a Listiny základných ľudských práv.



Wigand upozornil, že boj proti korupcii je ústrednou časťou každoročných správ Európskej komisie v rámci mechanizmu spolupráce a overovania, ktorý inštitúcia zaviedla voči Rumunsku a Bulharsku po ich vstupe do Únie.



"Komisia v opakovaných správach jasne uviedla, že schopnosť protikorupčnej prokuratúry zachovať si svoju výkonnosť za náročných podmienok bol dôležitým signálom udržateľnosti. Ak by bol tento kurz v boji proti korupcii spochybnený, Európska komisia by mohla byť nútená prehodnotiť svoje závery," upozornil Wigand.



Exekutíva EÚ v minulosti opakovane ocenila fungovanie DNA, úradu, ktorý už usvedčil z korupcie vyše 1000 rumunských predstaviteľov vrátane expremiéra Adriana Nastaseho a ďalších popredných politikov.



Postoj EK je dôležitým signálom pre rumunskú vládu pred utorňajšou návštevou premiérky Vioricy Dančilaovej v Bruseli. Premiérka sa stretne s predsedom eurokomisie Jeanom-Claudom Junckerom a s eurokomisárom pre rozpočet a ľudské zdroje Güntherom Oettingerom.



Dančilaovú na post premiérky určil líder Sociálnodemokratickej strany (PSD) a predseda dolnej komory parlamentu Liviu Dragnea, ktorý sa nemôže stať premiérom v dôsledku odsúdení za podvod. PSD spolu s koaličnou Alianciou liberálov a demokratov (ALDE) minulý týždeň podporili zákon zmierňujúci postihy politikov podozrivých z korupcie, dekriminalizujúci niektoré trestné činy a oslabujúci moc protikorupčnej prokuratúry.



Európska komisia následne vyjadrila znepokojenie nad vývojom na politickej scéne v Rumunsku a upozornila, že podnikne dôrazné kroky na zabezpečenie zlučiteľnosti rumunskej politiky s európskymi zmluvami.



Rumunsko od 1. januára 2019 prevezme od Rakúska polročné rotujúce predsedníctva v Rade EÚ.



