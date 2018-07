EK nenamieta proti zámerom nemeckých strán únie, ich detaily preskúma

Členské štáty EÚ môžu zaviazať žiadateľov o azyl, aby sa zdržiavali na istom mieste.

Brusel 4. júla (TASR) - V Nemecku zvažované zriadenie tzv. tranzitných centier pre žiadateľov o azyl je z pohľadu Európskej komisie (EK) zásadne prípustné. Podrobnosti by sa však mali preskúmať, len čo budú známe, uviedla v stredu v Bruseli hovorkyňa EK.



To isté platí aj o plánovaných dohodách Nemecka s Rakúskom a ďalšími členskými krajinami Európskej únie, ktoré by sa v zmysle platného európskeho práva mali však vopred predložiť EK na preskúmanie, dodala hovorkyňa.



Členské štáty EÚ môžu zaviazať žiadateľov o azyl, aby sa zdržiavali na istom mieste. V prípade nebezpečenstva ich úteku, ukrývania sa je možné aj uvalenie väzby. Účastníci minulotýždňového summitu Únie v Bruseli sa navyše vyslovili za potlačenie cestovania žiadateľov o azyl v rámci EÚ, pričom by jednotlivé krajiny mali spolupracovať a neprijímať jednostranné opatrenia, pripomenula podľa tlačovej agentúry DPA hovorkyňa.



Ako je známe, nemecké strany únie CDU/CSU sa v spore o podobu azylovej politiky krajiny dohodli na zriadení tzv. tranzitných centier v nemecko-rakúskom pohraničí, odkiaľ by sa žiadatelia o azyl registrovaní v iných štátoch Únie mali vracať, avšak až po uzavretí príslušných dohôd s týmito krajinami.