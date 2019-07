EK sa rozhodla posilniť opatrenia na ochranu právneho štátu v EÚ

Komisia pripomenula, že v minulých piatich rokoch musela riešiť mnoho výziev, ktoré ohrozovali zásadu právneho štátu v Únii.

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu rozhodla o sérii opatrení na ďalšie posilnenie právneho štátu v Európskej únii, pri ktorých vychádza zo skúseností získaných od roku 2014 a z podrobných konzultácií vedených od apríla tohto roku.



Komisia pripomenula, že v minulých piatich rokoch musela riešiť mnoho výziev, ktoré ohrozovali zásadu právneho štátu v Únii. Upozornila, že podľa v stredu zverejneného prieskumu verejnej mienky Eurobarometra viac ako 80 percent občanov pripisuje veľký význam dodržiavaniu zásad právneho štátu a má pocit, že je potrebné ho zlepšiť. Prieskum tiež naznačil, že 89 percent občanov EÚ súhlasí s tým, že je potrebné, aby sa právny štát dodržiaval vo všetkých členských štátoch Únie.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že Súdny dvor EÚ nedávno opäť potvrdil, že právny štát má zásadný význam pre fungovanie Únie a podľa jeho slov tento význam uznáva aj prevažná väčšina občanov EÚ. "Za posledných päť rokov bol však právny štát terčom útokov z rôznych strán. Komisia sa urputne snaží tieto útoky odrážať nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, a bude v tom pokračovať. Dnes sme sa rozhodli náš súbor nástrojov ešte viac posilniť, aby sme dokázali podporovať, chrániť a presadzovať právny štát," vysvetlil Timmermans.



Komisia predstavila konkrétne iniciatívy zoskupené do troch pilierov: podpora kultúry právneho štátu; prevencia problémov v oblasti právneho štátu a účinná reakcia pri porušeniach zásad právneho štátu.



Aby eurokomisia podporila spoločnú kultúru právneho štátu v celej Európe, nadviaže na myšlienku osobitného každoročného podujatia zameraného na dialóg s občianskou spoločnosťou. Využije všetky možnosti financovania s cieľom posilniť postavenie zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, aby podporovali právny štát, a vytvorí cielenú komunikačnú stratégiu pre právny štát. Komisia posilní spoluprácu s Radou Európy a ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako aj s justičnými sieťami a národnými parlamentmi. Komisia vyzvala Európsky parlament, Radu EÚ a samotné členské štáty, aby sa plne zapojili do tohto procesu.



V snahe predchádzať vzniku problémov v oblasti právneho štátu sa Komisia rozhodla vytvoriť cyklus preskúmania právneho štátu, ktorého súčasťou bude výročná správa o právnom štáte pre všetky krajiny Únie. Tento dodatočný systém pomôže včas odhaľovať vznikajúce problémy v oblasti právneho štátu bez ohľadu na to, kde sa objavia.



Komisia prehĺbi monitorovanie vývoja právneho štátu a vyzve všetky členské štáty, aby sa podieľali na vzájomnej výmene informácií a dialógu, a to aj prostredníctvom siete kontaktných osôb v členských štátoch. Komisia chce tiež rozpracovať porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície a posilniť dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, európskymi politickými stranami a zainteresovanými subjektmi.



Exekutíva EÚ bude aj naďalej plne využívať svoje právomoci presadzovania práva, ak opatrenia včasného odhalenia a prevencie nebudú účinné. Uplatňovať bude strategický prístup ku konaniam o nesplnení povinnosti a v prípade potreby bude predkladať veci Súdnemu dvoru EÚ.



Spravodajca TASR Jaromír Novak